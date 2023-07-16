عاجل.. شوبير يكشف اسم مهاجم الأهلي الجديد وموعد إعلان صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب نادي الأهلي من إتمام صفقة مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد.

شوبير: سوزا هو مهاجم الأهلي في الموسم الجديد

وقال شوبير عبر برنامجه الصباحي على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الأحد: «سوزا هو مهاجم الأهلي في الموسم الجديد، الصفقة على وشك الإتمام ويتبقى رتوش أخيرة قبل التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي».

شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

وانتقل نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق للحديث عن صفقة إمام عاشور الذي حسمها الأهلي بعد الاتفاق مع ميتلاند الدنماركي قائلا: «الأهلي يستعد للإعلان عن الصفقة، وبنسبة كبيرة سيكون الإعلان غدا».

ويسعى الأهلي لتدعيم خط هجومه في الموسم الجديد، فضلا عن تعاقده مع إمام عاشور لتعويض رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

الأهلي يواجه المقاولون العرب اليوم

ويلتقي الأهلي اليوم الأحد، مع المقاولون العرب في إطار الجولة الـ34 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي حسم المارد الأحمر لقبه رسميا، بعد غياب البطولة عن خزائنه لمدة موسمين متتاليين.