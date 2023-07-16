عاجل.. كولر يفجر مفاجأة صادمة بشأن مدافع الأهلي

فجر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل لمسؤولي القلعة الحمراء بعدما طلب المدرب تأجيل تجديد عقد محمود متولي مدافع الفريق.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي إن مارسيل كولر طلب التعاقد مع مدافع قوي وصاحب خبرات خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما قرر الإطاحة بأيمن أشرف فضلا عن إبلاغه للإدارة بإصابات محمود متولي المتكررة وغياباته فترات طويلة من الموسم.

كولر يطلب التعاقد مع بديل محمود متولي

وتابع المصدر: «كولر طلب التعاقد مع مدافع صاحب خبرات بجانب استعادة خدمات محمد مغربي لدعم مركز المساك خاصة أنه طلب تأجيل تجديد عقد محمود متولي».

وأضاف: «محمود متولي سيرحل عن الأهلي بنهاية الموسم حال استمرار تكرار إصاباته وهو ما دفع كولر لطلب التعاقد مع مساك ومحمد مغربي بجانب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة».

ويعتبر محمود مرعي مدافع فيوتشر هو الاسم الأقرب من أجل الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي في الموسم الجديد بعدما وصل النادي إلى اتفاق مع اللاعب بينما يتبقى فقط مفاوضات القلعة الحمراء مع ناديه.

إصابة جديدة تضرب محمود متولي

ويعاني محمود متولي من سوء حظ منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء إذ تعرض اللاعب لإصابات عضلية مختلفة بالإضافة إلى لتعرضه إلى قطع في الرباط الصليبي.

ويغيب محمود متولي عن صفوف الأهلي في الوقت الراهن لإصابته في كاحل القدم، إذ يستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ34 من الدوري المصري الممتاز.