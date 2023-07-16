مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق وادي النطرون

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر وقوع حادث، منذ قليل، اصطدام سيارة ملاكي بسيارة نقل بالكيلو 70 بالطريق الدولي في وادي النطرون، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجري نقل جميع الجثث إلي أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي ومباحث قسم شرطة الحمام اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث طريق وادي النطرون

واستقبل، مساء اليوم الأحد، مستشفى الحمام المركزي ضحايا حادث تصادم سيارتين طريق وادي النطرون وهم، فاطمة ياسر جلال عبدالمجيد 16 سنة جثة هامدة، ومحمد ياسر جلال عبدالمجيد 18 سنة، وندى ياسر جلال عبدالمجيد 14 سنة، وياسر جلال عبدالمجيد 49 سنة وهدى عبدالمنعم احمد 48 سنة، وجميعهم من بني سويف، وجري وضعهم داخل ثلاجة المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تعاين الحادث

وعلي الفور انتقلت شرطة تأمين طريق وادي النطرون الدولي إلي موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.