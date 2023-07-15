«مستقبل وطن» بالأقصر ينظم قافلة لعلاج مرضى العيون بنجوع الكرنك

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر برئاسة النائب الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، قافلة طبية في مجال طب العيون بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر تحت رعاية أحمد عبد الحميد آدم أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر.

جرى خلال القافلة فحص وعلاج عدد كبير من الحالات وتضمنت صرف أدوية وعمل نظارات طبية وإحالة الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي للمستشفى.

مبادرة حياتك تهمنا

قال أحمد عبد الحميد آدم أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر إنه انطلاقاً من الدور الاجتماعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، نظمت أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر، قافلة طبية لعلاج مرضى العيون لخدمة أهالي نجوع الكرنك، موضحا أن القافلة تمت بالتعاون مع أمانات الصحة والشباب بالحزب بالأقصر ومستشفى العيون الدولي ونجحت القافلة في الكشف علي العديد من الحالات وتوفير العلاج للحالات التي تحتاج إلى أدوية مع تقديم خدمات الفحص الطبي والإرشادات الطبية لهم، وتوعيتهم حول أفضل أساليب الوقاية من الأمراض المنتشرة، مضيفاً أن القافلة تأتي في إطار تنفيذ مبادرة «حياتك تهمنا».

عدة قوافل طبية

كانت أمانة الحزب بالأقصر قد نظمت عدة قوافل طبية بمختلف مدن المحافظة في تخصصات مختلفة وسوف يتم تنظيم فعاليات مماثلة في مختلف مناطق المحافظة.

أشار أمين أمانة السياحة والآثار بالحزب بالأقصر إلى أن أمانة الحزب بالمحافظة تستهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك في إطار دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى والريف.