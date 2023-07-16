بعد غياب 13 عاما.. سمية الجويني تعود إلى الغناء بفيديو كليب «عيشها»

طرحت الفنانة التونسية سمية الجويني فيديو كليب أغنيتها الجديدة «عيشها» عبر موقع يوتيوب، وكل منصات الاستماع، وذلك بعد غيابها عن الساحة الفنية لأكثر من 13 عامًا.

تفاصيل أغنية سمية الجويني

وأغنية «عيشها» من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان غانم، وتوزيع وميكس وماستر صابر الزويغي، والفيديو كليب تم تصويره في لبنان من إخراج برونو طبال.

معلومات عن سمية الجويني

وكانت سمية الجويني شاركت في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمي» 2004-2003 مع مواطنها أحمد الشريف، والكويتي بشار الشطي، والمصري محمد عطية الذي حصل على المركز الأول.

وبعد النجاح الذي حققته في «ستار أكاديمي» انطلقت في التمثيل بأعمال مصرية، كانت بدايتها بمسلسل «أحلامنا الحلوة» عام 2005 مع الراحل فاروق الفيشاوي، ثم فيلم «في محطة مصر» مع كريم عبدالعزيز، وتوالت أعمالها بأفلام «ورقة شفرة»، «نقطة رجوع»، «بلد البنات»، «هليوبوليس».

وفي العام 2010 شاركت بمسلسل «الحارة» مع كريمة مختار، سوسن بدر، صلاح عبدالله، وباسم سمرة، وذلك قبل أن تترك الساحة الفنية وتنتقل إلى الأرجنتين.