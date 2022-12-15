عودة ستار أكاديمي بموسم جديد بعد غياب 7 سنوات تتصدر محركات البحث

تصدرت عودة برنامج ستار أكاديمي على شاشة التليفزيون من جديد، بعد غياب استمر أكثر من 7 سنوات، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث احتفى عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بعودة البرنامج الشهير من جديد، بكوكبة من نجوم الفن والغناء.

عودة ستار أكاديمي.. الموسم الـ11

عودة ستار أكاديمي وتفاصيل عرض الموسم الـ11 والمشاركة به، وفقًا لوسائل إعلام لبنانية، شكل خبرا سعيدًا لكثير من المواهب التي تريد فرصة للإعلان عن نفسها، من خلال برنامج ينقل الواقع وكل ما يحدث بتلقائية.

برنامج من تليفزيون الواقع

وتقوم فكرة برنامج ستار أكاديمي، على إتاحة الفرصة لمواهب مختلفة ومتعددة تجمع بين الغناء والتمثيل، في مكان واحد وبوجود خبراء ومتخصصين لتقديم تدريبات لهم، فضلًا عن ممارسة الطلاب حياتهم وكل ما يحدث في يومهم بشكل طبيعي، وكثيرًا ما كنت تحدث خلافات بين الطلاب في ظل اختلاف طبائعهم وثقافاتهم، ومنهم من يرتبطون بصداقات، وبعضهم وقع في الحب وتزوجوا.

وعلى مدار 10 مواسم، خرج عدد من المواهب الشابة التي ذاع صيتها فيما بعد، منهم الفنانة ميريهان حسين، نسمة محجوب، محمد شاهين، جوزيف عطية، شذى حسون، ناصيف زيتون، بسمة بوسيل التي تزوجت لاحقا المطرب تامر حسني.

10 مواسم

وكان الموسم الأخير عام 2015 وتنافس خلاله عدد كبير من المواهب من مختلف أنحاء الوطن العربي، وحصد الفنان محمد شاهين فرصة الفوز بالمركز الأول، فيما كانت البداية والانطلاقة الأولى للبرنامج عام 2003 وفاز في الموسم الأول محمد عطية.