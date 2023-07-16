أمين الفتوى على قناة الناس: الهجرة كانت حدثا فاصلا للبشرية وغيرت التاريخ

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهجرة كانت حدثًا فاصلًا للبشرية، حيث جاء النبي لتغيير وجه التاريخ، وكانت الإنسانية في أشد الاحتياج له، فحينما أظلمت الأرض بالظلمات أراد الله تعالى تغيير وجه الأرض بنور الرسول صل الله عليه وسلم، وكان العالم جميعا ينتظر ذلك التغيير المنبعث من رسول الله، ولذلك جاء الرسول برسالة، وهي توصيل رسالة الله لعباده، وأن يقيم دولة على أسس ومبادئ صحيحة تقوم عليها أمته.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأحد: «الرسول جاء لتأسيس دولة تقوم على دعائم يرضى عنها الله تعالى»، ونرى أن الرسول جاء في البداية لدعوة الناس سرا للإسلام حتى أصبحت جهرًا بعد الأمر من الله تعالى.

واستكمل «فخر» بأن الهجرة كانت نقطة تحول بحياة الدعوة الإسلامية ومسيرة الرسول والمسلمين، وهذا ما دعا إليه الصحابة بعد هجرته للمدينة المنورة، حتى بدأ التقويم الهجري بعد هجرة سيدنا رسول الله لإيمانهم بأنه لا يوجد حدث أعظم من الهجرة ليشهد بداية التقويم الإسلامي.

قناة الناس بشكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية تغطي كل مجالات الحياة.