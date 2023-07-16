طرح أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي الثلاثاء المقبل (فيديو)

كشف الفنان أحمد سعد، عن موعد طرح أغنية «يا ليالي» التي تجمعه بالفنانة روبي، لأول مرة في ديو غنائي، والتي جرى الإعلان عنها قبل أيام.

أحمد سعد يطرح برومو يا ليالي

وطرح أحمد سعد، البرومو التشويقي الخاص بالأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: «استنوا يا ليالي مع النجمة روبي يوم الثلاثاء الساعة 6».

وجرى تصوير أغنية «يا ليالي» لـ أحمد سعد وروبي، على طريقة الفيديو كليب، داخل أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، وهي من كلمات فلبينو أحمد.

أحمد سعد يستعد لإحياء حفل قرطاج

وفي سياق آخر، يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل قرطاج يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي للأغنية الـ57 بدولة تونس، الذي انطلق مساء الجمعة ويستمر حتى 19 أغسطس المقبل.

ويقدم أحمد سعد خلال حفل قرطاج، عددًا كبيرًا من أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرًا منها أغنية اختياراتي مدمرة حياتي، التي جاءت ضمن فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي المعروض حاليًا بالسينما.