وزير التعليم يكرم أسرع عداءة داون في مصر.. توجت بذهبيتين بمونديال فرنسا

كرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة فاطمة الزهراء، أسرع عداءة دوان في مصر، وذلك في إطار خطوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «قادرون.. مبدعون».

وزير التعليم يعرب عن سعادته بلقاء فاطمة الزهراء

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بلقاء الطالبة فاطمة الزهراء التي تربعت على عرش البطولة البارالمبية بفرنسا، وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصلت على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العدو 1500 متر و800 متر بجدارة متخطية 79 دولة مشاركة على مستوى العالم في البطولة.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن أبناءه الطلاب ذوي القدرات الخاصة يمثلون فخرًا لمصر كلها فهم مثال للتحدي والإرادة، موضحًا أنهم أثبتوا للعالم كله أنه بالتحدي والعزيمة والإرادة لا وجود للمستحيل.

وزير التعليم: نهتم بمساندة وتشجيع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وأشار إلى اهتمام وزارة التربية والتعليم بدعم ومساندة وتشجيع أبنائها من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وإمدادهم بالتنمية المعرفية والمهنية وإعدادهم لمواجهة الحياة العملية، وإكسابهم المهارات التي تناسب قدراتهم، معربًا عن شكره وتقديره للقيادات التعليمية، وقيادات التربية الخاصة بالوزارة، وكل من ساهم فى دعمهم وتشجيعهم حتى وصولهم لهذا التألق والتميز.

وخلال اللقاء، جرى حوار بين الدكتور الوزير وفاطمة الزهراء، تناولت فيه المسابقة والتحديات التي واجهتها في التفوق على المشاركين من جميع أنحاء العالم، كما تحدثت عن شعورها عند الإعلان عن فوزها بالمركز الأول عالميًا، وتأثرها الوطني عند رفع علم مصر.

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير المديرية التعليمية بالجيزة.