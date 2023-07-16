انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة بمنطقة السويس الأزهرية

انطلقت تصفيات المشروع الوطني للقراءة، على مستوى الإدارة التعليمية، التابعة لمنطقة السويس الأزهرية اليوم، بحضور الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية، ووفاء على موجه عام اللغة العربية، ومحمد كامل موجه اللغة العربية.

تصفيات المشروع الوطني للقراءة بمنطقة السويس الأزهرية،

وتضمنت تصفيات، المشروع الوطني للقراءة، بمنطقة السويس الأزهرية، تصفيات المعلم المثقف، حيث قامت لجنة التحكيم بمحاورة المعلمة المشاركة في الكتب التي قامت بقراءتها وتلخيصها، ثم توالت المقابلات مع الطلاب الذين جرى تصعيدهم من المعاهد للمشاركة في تصفيات المشروع في وقت سابق، حيث انطلقت فعاليات المشروع الوطني للقراءة بمعاهد منطقة السويس الأزهرية بإشراف الدكتورة نيفين جمال الدين مديرة الجودة، والمنسق العام للمشروع بمنطقة السويس الأزهرية.

ومن جانبه أكد الدكتور مؤمن الهواري، رئيس منطقة السويس الأزهرية، في تصريحات على هامش التصفيات أهمية القراءة، ودورها في دعم القيم الوطنية والإنسانية، وإحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع.

وأشاد رئيس المنطقة الأزهرية بمحافظة السويس، بهذا المشروع، مشيراً إلى أهمية العناية بالقراءة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، وفق خطة عمل تتوافق مع رؤية مصر 2030، خاصة وأن المشروع يستهدف جميع فئات المجتمع من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين والمؤسسات التربوية والمجتمعية.