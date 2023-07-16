مدير «محطة مصر»: نعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروع

كشف المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، عن أسباب اختيار موقع المحطة فى منطقة بشتيل، مؤكداً أن المحطة تقع فى منطقة وسط بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة، والأخيرة تُعتبر بوابة لصعيد مصر، وأضاف أن موقع المحطة استراتيجى، إذ يربط المحطة بوسائل النقل المختلفة، مثل: السكك الحديدية، والخط الثالث للمترو، والمونوريل، والأوتوبيسات الترددية على الطريق الدائرى لخدمة جمهور الركاب.

حدثنا عن أسباب اختيار موقع محطة سكك حديد صعيد مصر.

- تقع المحطة فى منطقة وسط بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة، ومحافظة الجيزة تُعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر «السد العالى، الإسكندرية، إمبابة، المناشى، القبارى»، إضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهّل نقل الحركة منها وإليها، وهذه المحاور هى محور الفريق كمال عامر وشارع السودان ومحور أحمد عرابى وشارع المطار ومحور 26 يوليو.

كيف أصبح هذا الموقع استراتيجياً؟

- موقع المحطة استراتيجى، إذ يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة، وهى سكك حديدية والخط الثالث للمترو ومونوريل وأوتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى لخدمة جمهور الركاب.

وما أسباب التفكير فى المشروع؟

- السبب الأول والرئيسى هو فك الازدحام عن رمسيس وتقليل التكدس، خاصة لأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على استقلال القطارات نظراً لجهود الدولة فى تحسين مستوى هذه الخدمة، فمن المقرر أن تخدم المحطة خط الصعيد بالكامل، خاصة أن محطة رمسيس أصبحت غير قادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد الركاب.

وكيف استفادت المحطة من المحاور المطلة عليها؟

- المحطة مزودة بعدد من البوابات أو المداخل للمحاور المطلة عليها، سواء من ناحية محور الفريق كمال عامر، حيث تم إنشاء مدخل مشاة ونفق سيارات، أو من ناحية شارع المطار، حيث البوابة الرئيسية للمحطة وبوابتان فرعيتان على الجانبين الأيمن والأيسر للمشاة، فضلاً عن وجود «رامبات» دخول وخروج للسيارات.

وكيف تخدم المحطة عملية الاستثمار؟

- رُوعى عند إنشاء المحطة تخصيص أدوار كاملة للمحلات التجارية، سواء مولات أو غيرها كمطاعم ومحلات للملابس.

هل يخدم تخطيط المحطة حركة الركاب؟

- المحطة مزودة بمداخل ومخارج مُحددة بدقة، سواء للمسافرين أو للمواطنين الراغبين فى شراء مستلزماتهم من المحلات التجارية، حيث تم تخصيص ممرات مشاة خاصة بالمواطنين الراغبين فى شراء مستلزمات فقط من المحلات التجارية، وأخرى للركاب: «حركة الركاب مدروسة كويس، سواء اللى مسافر أو اللى داخل يشترى حاجة».

وماذا تعنى جملة: «سكك حديد صعيد مصر محطة ذكية»؟

- المحطة مُجهزة بأحدث الأنظمة، فهى مزودة بشاشات إرشادية موزعة على المشروع بالكامل تتيح للركاب مواعيد القطارات بالتفصيل وكل المعلومات الخاصة بالرحلة، بجانب شاشات إعلانية، بجانب نظام الكاميرات، فالمحطة مراقبة بالكامل بالكاميرات، وبها كاميرات للتعرف على الوجوه، وهناك أنظمة أمنية أخرى كجهاز للكشف عن الأشياء المعدنية، فكل الأنفاق فى الجراج بها أجهزة كشف متفجرات للكشف على السيارات، وأنظمة الإنارة ومكافحة الحريق، فضلاً عن كونها مكيفة بالكامل.

وماذا عن طبيعة سير العمل بالمحطة؟

- نعمل فى المحطة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات لسرعة إنهاء المشروع، وجميع العاملين بالمحطة مصريون، سواء كانوا مهندسين أو عمالاً أو فنيين.

وما أبرز مكونات المشروع؟

- تشمل المحطة خطوط سكك حديدية، وورشاً لصيانة الجرارات وأخرى للعربات، ومغسلة للقطارات، ومحطة وقود ومبانى خدمية وأخرى إدارية خاصة بالفنيين، فضلاً عن استراحات وغرف مجهزة من أسرّة وغيرها من مستلزمات المعيشة.

شباك لحجز تذاكر «ذوى الهمم» وممرات آمنة للدخول والخروج وورش صيانة

وكيف راعت المحطة ذوى الاحتياجات الخاصة؟

- تم تخصيص 2 شباك لحجز التذاكر بمواصفات معينة لذوى الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن وجود ممرات خاصة بهم وحمامات.

«شحاتة»: مساحة المحطة أربعة أضعاف «رمسيس»

وما الفرق بين محطتى سكك حديد صعيد مصر و«رمسيس»؟

- المحطة مساحتها أربعة أضعاف محطة رمسيس، ومجهزة بكافة الخدمات الخاصة بالركاب.

كيف التزم تخطيط المحطة بالمعايير العالمية؟

- جميع الأعمال التى تتم فى المحطة تتم وفق المعايير العالمية للإنشاء، فعلى سبيل المثال راعت المحطة توفير مخارج للهروب فى حالة وجود أى حرائق أو غيرها، فضلاً عن استخدام أجهزة إنذار مبكر حديثة.

دراسات المشروع

قبل البدء فى تنفيذ المشروع تم إجراء دراسات بيئية للمكان بشكل جيد، ودراسات مرورية للوقوف على مدى ترابط المحطة مع وسائل النقل الجماعية الأخرى كالمونوريل والمترو والسكة الحديد، وسيتم تخصيص موقف نقل جماعى بجوار الجراج متعدد الطوابق الذى من المقرر أن يسهم فى نقل الركاب بشكل متكامل مع الأوتوبيس الترددى على الطريق الدائرى.