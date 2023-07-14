تفاصيل الدراسات الخاصة بـ«محطة سكك حديد صعيد مصر» في بشتيل بالجيزة

كشف المهندس حسين شحاتة، مدير تنفيذ مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، عن تفاصيل الدراسات الخاصة بالمشروع الذي يُقام في منطقة بشتيل بالجيزة، موضحاً أنه قبل البدء في تنفيذ المشروع تم إجراء دراسات بيئية للمكان بشكل جيد، ودراسات مرورية للوقوف على مدى ترابط المحطة مع وسائل النقل الجماعية الأخرى كالمونوريل والمترو والسكة الحديد.

وأضاف المهندس حسين شحاتة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تخصيص موقف نقل جماعي بجوار الجراج متعدد الطوابق والذي من المقرر أن يسهم في نقل الركاب بشكل متكامل مع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري: «فيه تكامل مع المشروع بحيث يكون منظومة متكاملة مع مختلف وسائل النقل».

المحطة راعت المعايير العالمية

وأشار إلى أن العمل في المحطة يتم على مدار الـ 24 ساعة بنظام الورديات للانتهاء من المشروع في وقت محدد، مؤكداً أن المحطة راعت المعايير العالمية والأكواد المصرية في جميع المنشآت الخاصة بها، خاصة وأنها تعتبر من أكبر المحطات في مصر والتي ستحقق نقلة نوعية مهمة في مرفق السكة الحديد.

أبرز المعلومات عن محطة سكك حديد صعيد مصر

- إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدان.

- يشمل المشروع مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 112.000 م2.

- تشتمل المحطة على ملحقات من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة.

- تشتمل المحطة على خطوط سكك حديدية على مساحة 164.000 م2.

- تشتمل المحطة على عمارات استثمارية على مساحة 44.000 م2.

- من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً.