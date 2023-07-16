الهرم الزجاجي بمحطة سكك حديد صعيد مصر.. بهو فرعوني ارتفاعه 40 مترا

شيدت وزارة النقل، هرماً زجاجياً بمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، والجاري العمل على تنفيذها، يخطف الأنظار بالبهو الرئيسي للمحطة على شكل ذات طابع فرعوني، إذ رُوعي في التصميم أن تكون صالة التوزيع الرئيسية بهذا الشكل كمنظر جمالي وسياحي.

تفاصيل الهرم الزجاجي بمحطة سكك حديد صعيد مصر

قدّم المهندس حسن جاد، مهندس إنشاء بمحطة سكك حديد صعيد مصر، شرحاً تفصيلياً للهرم الزجاجي والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، وهو عبارة عن مادة عازلة للحرارة، يعطي منظراً سياحياً جمالياً لمرتادي المحطة سواء من الركاب أو زائري المولات والمحلات التجارية.

ووفق ما رواه المهندس حسن جاد لـ«الوطن»، يشتمل البهو على سلمين كهربائيين من الداخل وسلمين عاديين، تؤدي هذه السلالم إلى الجراج في الأسفل، كما يشتمل على 4 مسلات فرعونية، عليها نقوش ورسومات فرعونية.

أيضاً يشتمل الهرم على لوحات استرشادية للمحطة، وهو محاط بحوائط ستائرية زجاجية عازلة للحرارة، تُضفي منظراً جمالياً للبهو، وهي عبارة عن مواد توافق الاشتراطات البيئية في إنشاء أي مبنى جديد.

محال لبيع الأنتيكات

المسلات الأربعة في الهرم الزجاجي، تمّ استغلالهم بشكل جيد، فالبعض منهم سيتمّ تخصيص داخله كمحال لبيع الأنتيكات، والبعض الأخرى كأسانسير ركوب.

وعلق الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، في حديثه لـ«الوطن»، على إنشاء محطة بطابع فرعوني يستقلها عدد كبير من الركاب بشكل يومي، قائلاً: «اتجاه محمود له مميزاته وأهمها نشر الوعي الأثري».

دعاية سياحية

وأضاف «طنطاوي»، أنَّ إنشاء بهو زجاجي في محطة سكك حديد صعيد مصر به مسلات عليها رسوم ونقوش فرعونية يسهم في إبراز الهوية المصرية وإعادة إحياء للتراث وتوظيفه.

من جهته، وصف الدكتور أحمد الأنصاري، أستاذ بكلية الآثار بجامعة سوهاج، الفكرة بالممتازة، موضحاً أنَّ ما تنفذه الدولة حالياً في محطة سكك حديد صعيد مصر، يعتبر بمثابة دعاية سياحية، يُفضل تعميمها في جميع محطات السكة الحديد على مستوى الجمهورية.

وأضاف «الأنصاري»، أنَّ ما يُنفذ في المحطة بمثابة دعاية للآثار المصرية، وترويج للسياحة باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصرية، خاصة أنَّ ملف السياحة في الوقت الحالي ذات أولوية في أجندة الدولة المصرية لدورها في جذب العملات الأجنبية، لافتاً إلى أنَّ المحطة سترسخ فكرة الهوية البصرية في جميع المعالم السياحية التي سيتم توفيرها بها.