«النقل» تكشف عن التجهيزات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر «فيديو»

وثقت وزارة النقل، تفاصيل التجهيزات النهائية لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل، في فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحة أن جميع أعمال تنفيذ المحطة تتم وفق المعايير العالمية وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

اشتملت التجهيزات النهائية على تركيب خطوط السكك الحديدية سواء البضائع أو الطوالي، وتجهيز الأرصفة، فضلاً عن تشطيب مبنى المحطة من الداخل كصالة التذاكر وعدد من المكاتب الإدارية، فضلاً عن قاعة كبار الزوار.

تقدم الأعمال الخاصة بالجراش متعدد الطوابق

كما تضمنت التجهيزات جميع الأعمال المتعلقة بالوجهات الرئيسية، وورش صيانة العربات والجرارات، فضلاً عن تقدم الأعمال الخاصة بالجراش متعدد الطوابق، كما جهزت وزارة النقل، ممرات السيارات «الدخول والخروج» وممرات المشاة للركاب، والهرم الزجاجي الذي يشتمل على 4 مسلات عليها رسومات فرعونية.

وأكدت وزارة النقل أن محطة سكك حديد صعيد مصر، من المحطات الذكية، ومُصممة على الطراز الفرعوني، ومن المقرر أن تقدم خدمات فاخرة لركاب الصعيد من ناحية، ولسكان منطقة بشتيل من ناحية أخرى، خاصة وأنها تشتمل على عدد كبير من المولات التجارية.

أعمال التشطيبات الخاصة بالمحطة

أعمال التشطيبات الخاصة بالمحطة، تمت بمواد مصرية وبأيادٍ مصرية بنسبة 100%، وفق ما رواه المهندس أنور نجيب، أحد مهندسي تنفيذ المحطة، لـ«الوطن»، مؤكدا أن جميع الأعمال تتم وفق المواصفات العالمية وهناك متابعة مستمرة من قبل المشرفين للوقوف على جودة الأعمال ومدى دقتها لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، واصفا المشروع بأنه ضخم ومهم في ملف السكة الحديد من ناحية، ومهم بالنسبة لركاب صعيد مصر من ناحية أخرى.