«طب أهو» باكورة أغنيات لطيفة من ألبومها الجديد.. تُطرح الأربعاء المقبل

كشفت الفنانة لطيفة، عن اسم أغنيتها الجديدة، المقرر أن تكون باكورة أغنيات ألبومها الجديد، المقرر طرحه، خلال الفترة المقبلة تباعا، والألبوم من إنتاجها الشخصي.

الأغنية من كلمات عصام شعبان

وأوضحت لطيفة، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن الأغنية ستكون بعنوان «طب أهو»، وهي من كلمات الشاعر عصام شعبان، وسيتم إطلاقها يوم الأربعاء المقبل.

لطيفة تشدو من جديد بألحان زياد الرحباني

يذكر أن لطيفة، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير أغنيتين بطريقة الفيديو كليب؛ تمهيدا لطرحهما تباعا خلال موسم صيف 2023، كما تقوم بتسجيل باقي أغاني ألبومها الصيفي، التي تطرحها تباعا خلال فترة الصيف، ومن أبرز المفاجآت التي تعلن عنها لطيفة خلال الساعات المقبلة؛ الانتهاء من تسجيل ألبوم جديد مع المبدع زياد الرحباني، بعد نجاحاتهما السابقة معا.

كانت لطيفة تصدرت مؤخرا «تريند تويتر» في الوطن العربي، بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها «معكم منى الشاذلي» على شاشة cbc، في الحلقة التي شهدت عرض لطيفة لبدلة أغنية «بحب في غرامك» للبيع.