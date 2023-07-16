أبرز نقاط كلمة السيسي بقمة «النيباد».. منها تعزيز دور الصناعة بدول أفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة «النيباد»، في العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تضع أولويات هامة لرئاسة «النيباد» على مدار العامين المقبلين، مؤكدا أن هناك استمرار في المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول الأفريقية، مشيرا إلى ضرورة الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.

أولويات مصر أثناء رئاسة «النبياد»

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته، إن الدولة المصرية تضع أولويات هامة مصرية لرئاسة النيباد على مدار العامين المقبلين، ومنها سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2024-2034، موضحا استمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية.

استمرار مساعي القطاع الصناعي

وأضاف الرئيس، أن هناك استمرار في المساعي لتعزيز دور القطاع الصناعي في الدول الأفريقية والانخراط في سلاسل القيمة المضافة عالميا، موضحا أن تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية ضروري لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة.

حشد الموارد الأفريقية المختلفة

ولفت الرئيس السيسي، إلى أهمية الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، مشددا على أهمية حشد الموارد اللازمة لبرنامج «الرابطة الثلاثية» بين السلم والأمن والتنمية، الذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

مؤتمر دول جوار السودان

وتأتي تصريحات الرئيس، بعد أيام قليلة من قمة دول جوار السودان، التي عقدت الخميس الماضي، وتسعى من خلالها الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية التي بدأت منتصف أبريل الماضي.