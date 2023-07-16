تدريب جوالة لأعضاء مكتب «قادرون باختلاف» بسيدي سالم بكفر الشيخ

نظم مركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تدريب الجوالة لأعضاء مكتب قادرون باختلاف لتدريب ذوى الهمم على الأنشطة الكشفية والثقافية والفنية والرياضية من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

العمل في 68 مركزاً للتخاطب في محافظات مصر

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بدمج ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والمشروعات، في إطار التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، دشنت وزارة الشباب والرياضة ومؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، العمل في 68 مركزاً للتخاطب في محافظات مصر، ضمن بروتوكول دعم أُسر أصحاب الهِمم في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكينهم من تحقيق رغباتهم ودمجهم في المجتمع.

تدريب ذوي الهمم بمركز تنمية الإبداع والفنون

وأوضح «محروس»، أنّ الأنشطة الكشفية لتدريب ذوي الهمم بمركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم تُقدم بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية.

جدير بالذكر، أنّ أبناء محافظة كفر الشيخ من ذوى القدرات والهمم حققوا المركز الثاني في التميز الكشفي، وجرى تكريمهم في حفل ختام المعسكر الكشفي والإرشادي السادس الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في 2022.