أستاذ علاقات دولية: مصر تعمل على تحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تعمل على تحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية من خلال علاقاتها الدبلوماسية والعمل على حل المشاكل التي تواجه دول القارة الأفريقية.

مصر مهمومة بقضايا القارة

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مهمومة بقضايا القارة وهذا نتج عنه ثقة القارة في القاهرة.

ولفت إلى أن مصر لديها الثقل والقدرة التي تعينها على انتشال القارة الأفريقية من مشاكلها وعثراتها بعدما تخاذل عنها المجتمع الدولي.

إحداث نقلة في أفريقيا

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لعمل مشروعات قومية تحدث نقلة نوعية في القارة الأفريقية بأكملها وليس دولة بعينها، والبداية كانت مع طريق القاهرة كيب تاون.

وأشار إلى أن مصر وضعت خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي الإطار التنسيقي لاتفاقية التجارة القارية الحرة التي يستفيد منها نحو 1.3 مليار نسمة وتضم نحو 52 دولة.