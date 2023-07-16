إجراء 50 عملية جراحية بدقة عالية بمستشفى سيوة المركزي

أجرى الفريق الطبي الجراحي بمستشفى سيوة المركزي عددا من العمليات الجراحية الناجحة خلال الفترة من 4 حتى 15 يوليو الجاري، في ظل تطوير الخدمات ودعم مستشفى سيوة من خلال مديرية الصحة بمطروح.

50 عملية جراحية متميزة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، في بيان إنه وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتخفيف العبء عن المرضى وخاصة واحة سيوة، نجحنا في إجراء عدد 50 تدخل جراحي ما بين عملية كبرى وذات مهارة، وعمليات دقيقة، من خلال فريق طبي متميز في العمليات الجراحية يضم الدكتور عمران محمد أخصائي النساء والتوليد والدكتور محمد جلال أخصائي النساء والتوليد، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور محمد مصطفى، والدكتور محمود حبيب أخصائي التخدير، وطاقم التمريض والفنيين من المتميزين.

جهود طبية في مستشفى سيوة

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر للدكتور محمود حبيب مدير مستشفى سيوة وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول وحثهم على الاستمرارية فى العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالى لأبناء محافظة مطروح وواحة سيوة وجميع زائريها.