«الداخلية»: لا صحة لامتناع الشرطة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص بالمنيا

نفى مصدر أمني، صحة ما جرى تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تتضرر من امتناع رجال الشرطة بقسم شرطة مغاغة بالمنيا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدي زوجها عليها.

مقطع الفيديو منذ 2022

وأوضح المصدر، أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وجرى نشره في يناير 2022، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وقوع مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها، وقد جرى اصطحابهما لديوان المركز في حينه، إذ قامت باتهام زوجها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها لخلافات زوجية بينهما، إلا أنه أنكر واتهمها بسرقة مبلغ مالي.

السيدة ادعت عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها

وتابع: وجرى تحويل السيدة إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وادعت خلاله عدم اتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها وذلك للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها موضحا «وقد سبق نشر خبر بمضمون الواقعة في حينه على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية».

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والأخبار المفبركة، في ظل حالة الإفلاس التي تمر بها.