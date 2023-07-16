«الصحة العامة بكفر الشيخ»: افتتاح 3 مجازر قريبا بتكلفة 101 مليون جنيه

قال الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إنه جرى إنشاء كامل لعدد 3 مجازر جدد في مدن دسوق، وبيلا، وبلطيم، بالمحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية قد بلغت بنحو 101 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في عمليات الذبح، للحيوانات، طبقاً للمعاير البيطرية المتبعة علي أحدث طراز من التجهيزات للمجازر الألية المتطورة.

افتتاح 3 مجازر متطورة قريباً

وأوضح الدكتور «شعبان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة الطب البيطري، الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، في مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حريصة كل الحرص علي تقديم خدمة بيطرية، وكذلك تطوير المجازر التابعة للمحافظة على مراحل، لافتا إلى أن المحافظة تعتبر من المحافظات التي تولي اهتماما كبيرا في تربية الثروة الحيوانية بما يقارب 211 ألف رأس ماشية على نطاق المحافظة، موضحاً أنه من المقرر افتتاح الثلاث مجازر نهاية الشهر الجاري.

عدد المجازر البيطرية في كفر الشيخ

وأضاف أن عدد المجازر البيطرية في كفر الشيخ، بلغت 19 مجزراً، من بينهم 16 يعملون بالفعل، ومجازر منتظر الافتتاح لهم قريباً، بما يخدم الثروة الحيوانية بالإقليم، ويساهم في التيسير علي المواطنين أثناء عمليات الذبح، للماشية.