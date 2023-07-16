«الرابطة الأفريقية» ترشح مروة خليل لجائزة أفضل صوت في أفريقيا لعام 2023

رشحت الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت والبودكاست «APVA»، الفنانة ومؤدية الأصوات، مروة خليل، لجائزة أفضل صوت «فويس أوفر» في أفريقيا لعام 2023.

الترشيح عن قارة أفريقيا

واختارت الرابطة الأفريقية لمواهب الصوت والبودكاست «APVA» ترشيح مروة خليل لجوائزها السنوية لهذا العام في تصنيفين، الأول كأفضل أداء صوتي روائي توضيحي في أفريقيا، والجائزة الثانية كأفضل صوت إعلاني في القارة السمراء.

مروة خليل منافسة الجوائز الأفريقية

وتدخل مروة خليل، منافسة الجوائز الأفريقية لهذا العام، في مواجهة أكثر من أربعين مرشحا من مختلف دول أفريقيا، منها الكاميرون ونيجيريا وجنوب أفريقيا، في تصنيف جوائز «الفويس اوفر»، في حين تمثل مروة خليل مصر في جائزتين بهذا التصنيف، وهي أفضل صوت إعلاني وأفضل صوت سرد توضيحي.

وتأتي هذه الجوائز بعد وصول مروة خليل، لمصاف العالمية، عقب ترشيحها لجائزتين في جوائز جمعية الصوت وعلومه الأمريكية SOVAS، وهي جوائز عالمية مشابهة لجوائز الأوسكار الشهيرة، لكنها مخصصة لفناني التعليق الصوتي، وترشحت مروة لجائزة أفضل أداء إعلاني عربي للتلفزيون وجائزة أفضل سرد عربي للتلفزيون أو الإنترنت.

وتعيش مروة خليل مؤخرًا حالة انتعاشة فنية في مشوارها الصوتي، خاصة بعد اختيارها من قبل منصة يوتيوب العالمية، لتكون الصوت العربي لحملة يوتيوب بريميوم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.