رئيس اتحاد الناشرين: خصومات تصل إلى 50% لقراء معرض مكتبة الإسكندرية

انطلقت فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب بالأمس، في دورتة الثامنة عشر، ويستمر حتى 26 يوليو الجاري.

وتقام هذه الدورة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب، وحضر الافتتاح كُلٌ من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية للكتاب، وسعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

3 دول و 75 ناشرا

وقال سعيد عبده مصطفى رئيس اتحاد الناشرين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الدورة يشارك فيها 3 دول عربية بالإضافة إلى 75 ناشرا من أعضاء الإتحاد المصرى وستكون هناك فعاليات وحفلات توقيع للمؤلفين على هامش المؤتمر وكذلك عرض أحدث الإصدارات لدور النشر، ويضم المعرض أجنحة خاصة للأزهر والأوقاف ومكتبة الإسكندرية ودارالمعارف وكل جهة تعرض عشرات من أحدث الإصدارات للكتب العلمية والروايات والقصص والشعر والأدب.

خصم 50% لقراء المعرض

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين أن المعرض سيناقش مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والدولية مثل تطوير التعليم، الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الإبداعية بكل فروعها، والجديد فى هذة الدورة أن الشركة القومية للتوزيع ستقدم خدمات شحن للناشرين إلى جميع أنحاء الجمهورية ونقدم أيضا لقراء معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب خصما من 20 إلى 50% كهدية من دور النشر للقراء.