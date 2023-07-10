مكتبة الإسكندرية تشارك بأحدث المطبوعات في المعرض الدولي للكتاب

تشارك مكتبة الإسكندرية هذا العام في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، في دورته الثامنة عشر، بعدد من المطبوعات، وذلك في جناح البيع، وينطلق المعرض من 12 إلى 26 يوليو الجاري داخل المكتبة.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، فإن أحدث المطبوعات التي ستعرضها في معرض الإسكندرية للكتاب هي كتاب «عسكريون وأطباء في مصر الصاوية»، من تأليف الدكتور حسين عبد البصير، وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

وأصدرت مكتبة الإسكندرية هذا الكتاب من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، ويتناول مفهوم السيرة الذاتية في مصر القديمة بشكل جديد ومختلف، ويوضح دوافع تصوير النبلاء في تلك الأعمال الأدبية والفنية في العصر الصاوي أو عصر الأسرة السادسة والعشرين (526-664 ق.م)، أو بداية العصر المتأخر في التاريخ المصري القديم. ويقدم لنا العديد من المعلومات عن الحياة السياسية والتغيرات المختلفة في المجتمع المصري القديم في تلك الفترة.

مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية

وتقدم مكتبة الإسكندرية أيضا خلال المعرض كتاب «مقالات في الآثار والحضارة الإسلامية»، والذي صدر حديثا بواسطة مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة في مجلدين، ويتضمن الاعمال الكاملة لرائد دراسات الآثار الإسلامية الدكتور حسن عبدالوهاب، وتصدير الدكتور مصطفى الفقي، وتحرير الدكتور محمد الجمل.

وتتناول مقالات الدكتور حسن عبد الوهاب تاريخ التراث المعماري الإسلامي في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث، عبر عصور الفتوح الإسلامية الأولى ثم الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين إلى عصر أسرة محمد علي، من خلال دراسة أثرية وحضارية، إضافة الي دراسات تتناول الآثار الإسلامية في العالم العربي من منشآت معمارية تشتمل على مساجد ومدارس ووكالات وقصور ومنازل، وغيرها من الآثار الإسلامية التي تشهد بروعة التراث الحضاري للأمة الإسلامية وما تحتويه من عناصر معمارية؛ كالقباب والمآذن والعقود، وعناصر زخرفية هندسية ونباتية وكتابية تتزين بروائع الخط العربي، مع دراسات تفصيلية للتطور العمراني للمواقع التاريخية في مختلف بلدان العالم الإسلامي.