محمد فضل: العلمين تحولت من مدينة ألغام لواحة ترفيه وأبراج ومطاعم

قال محمد فضل، لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، إن مهرجان العلمين الذي تحتضنه مدينة العلمين الجديدة رائع للغاية، حيث يستهدف الترويج للمدينة، كما أن شعار «العالم علمين» أعجبه جدا، بعدما كانت المدينة معروفة بالألغام، لكنها تحولت إلى مكان مميز يضم الأبراج والمطاعم وغيرها.

آثار مميزة

وأضاف لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، «مصر بها أجمل بحر وأطيب شعب وأكثر آثار، البعض يحتاج إلى الذهاب لمتحف اللوفر لمشادة آثار مصر».

كنا سعداء بتنظيم لكأس العالم

وتابع لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، «في مصر، لدينا الواحات وأسوان والأقصر والفيوم وسوهاج والإسكندرية، ونحتاج إلى المزيد من الدعم للسياح».

وأوضح لاعب النادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق «نمتلك كل شيء، ونحتاج إلى أن نحب مصر ونعمل من أجلها حتى نتخطى التحديات المختلفة، وستظل مصر أد الدنيا»، مشيرا إلى إن الفرق التي ستشارك في بطولة تحدي الجيل الذهبي المقامة ضمن فعاليات مهرجان العلمين قوية للغاية.

وشرح فضل، «كان ناقصنا كابتن حسن شحاتة بس.. فريق حسام غالي يضم جدو وسيد معوض ووليد سليمان وأمير وفيق وعماد معب، هو فريق يمتع بالقوة البدنية لأن لاعبيه مستمرون في ممارسة الرياضة، ما بين كرة القدم والبادل»، مضيفا «فرقي تضم خالد بيبو وعادل مصطفى وأمير عبدالحميد ووائل رياض شيتوس».

وتابع، «سنلعب ضد فريق أحمد حسن، به لاعبون مازالوا مستمرين في الدوري الممتاز، وسنحاول الفوز عليه ومواجهة فريق حسام غالي إن نجح في الفوز على نجاح فريق حازم إمام».

لا أمارس الرياضة بشكل كبير بسبب طبيعة عملي

وحول علاقته بحسام غالي، قال: «لا أمارس الرياضة بشكل كبير بسبب طبيعة عملي، أما حسام غالي فهو مازال يلعب كرة القدم بقوة رغم اعتزاله، اللاعبون يخافون منه إلا أنا، عندما ألعب معه أكتفي بإحراز الأهداف ولا أدافع .. آخر مرة ساب لي الملعب ومشي وشالني من على جروب الواتس آب، رغم إنه دايما بيطرد الناس».