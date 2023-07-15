مراسل «إكسترا نيوز» يوضح أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة

قال محمود السعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة بفعالياته المستمرة والمتنوعة، ما بين أنشطة فنية ورياضية وترفيهية وغنائية وموسيقية مختلفة، جميعها يقام في مكان واحد على أرض العلمين الجديدة، مضيفا «شهدنا مباريات دولية تم عقدها على شواطئ المدينة».

السعيد: مدينة العلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع

وأضاف «السعيد»، خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة المقام تحت شعار «العالم علمين»، أنَّ مدينة العلمين الجديدة تعد أحد مدن الجيل الرابع، بمعنى أن كل ما فيها متطور ومتصل بالإنترنت، وتنقسم لقطاعين «الساحلي» و«الحضري».

مدينة العلمين الجديدة شق ساحلي وآخر حضاري

وتابع مراسل «إكسترا نيوز»، بأن «مدينة العلمين الجديدة بشقها الساحلي ينقسم إلى القطاع الترفيهي المرتبط بالبحر، والقطاع الثقافي والأثري وأماكن تم نزع ألغامها من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ليأتي إليها وفود من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بهذا التطور الذي تشهده».