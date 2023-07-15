مراسل «إكسترا نيوز»: نشعر بالفخر لوجود مدينة بمستوى العلمين الجديدة في مصر

تحدث محمود السعيد، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، عن القطاع الحضري بإحدى مدن الجيل الرابع وهي مدينة العلمين الجديدة التي لم تعد مجرد مدينة ساحلية فقط، بل تم تزويدها بالعديد من المشروعات المهمة لتطوير البنية التحتية ومدها بمياه الشرب والزراعة ومطار كبير يستقبل مختلف أنواع الرحلات.

السعيد: العلمين الجديدة وجوها الساحر

وأضاف «السعيد» خلال تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين»، أنَّنا نشعر بالفخر لوجود مدينة بمستوى «العلمين الجديدة» داخل مصر بجوها المتميز غير الموجود بأي بلد آخر حول العالم، قائلاً: «جو الساحل من يونيو لأكتوبر هو الأفضل عالمياً لاختلاف موسم الصيف وروحها».

شعار مهرجان العلمين الجديدة

وتابع مراسل قناة «إكسترا نيوز»، «في الأسبوع الأول من المهرجان الفعلي مهرجان العلمين الجديدة بشعار العالم العلمين لأنها تستحق أن تكون محط أنظار العالم.. والعالم يجب أن يأتي ويزور مدينة العلمين وتعرف على أرض الواقع وتستمتع بالمهرجان وفعالياته».