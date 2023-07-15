مراسلة «إكسترا نيوز»: اعتدال الطقس وجمال الطبيعة أكثر ما يميز مدينة العلمين

قالت مراسلة «إكسترا نيوز»، ميرفت المليجي، إن المنطقة الشاطئية المقام عليها معظم فعاليات مهرجان العلمين، خاصة الفعاليات الرياضية، تتميز بجمال الطبيعة واعتدال المناخ.

المليجي: طقس معتدل بالمنطقة الشاطئية للعلمين الجديدة

وأضافت «المليجي»، خلال تغطية خاصة لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، من منطقة الشاطئ، أن جمال واعتدال الطقس بمدينة العلمين الجديدة أبرز مميزات المدينة العالمية، وذلك رغم ارتفاع درجات الحرارة عالميا.

مباراة الجيل الذهبي

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، بأن «أصعب أسبوع من ارتفاع درجات الحرارة يمر على العالم الآن أما في مدينة العلمين، فالأجواء مختلفة بفعاليات نجحت في جذب الوفود، خاصة الكرة الشاطئية ومباراة الجيل الذهبي أمس، بجانب «التيك بول» التي تجذب مشاهدين وجمهورا خاصا بها».