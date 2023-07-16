مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق منزل بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح وحروق متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز، داخل منزل بقرية ربع شنديد التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلوا جميعا إلى مستشفى إيتاي البارود العام وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب و 5 أشخاص آخرون مصابون إصابات بالغة، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزلهم بقرية ربع شنديد بدائرة شرطة المركز، وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حريق انفجار أسطوانة غاز

وأسفر انفجار أسطوانة الغاز، عن إصابة كل من «محمد.ص.م»، 28 سنة، مصاب ببتر بالساقين و بتر بالساعد الأيمن، «محمد.ك.ع»، 62 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، « أسماء.م.ف»، 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، « نورا.ع.ك»، 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج و كدمات بالجسم، «جميلة.ا.م»، 70 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، ونقل المصابون إلى مستشفى ايتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

مصرع شاب في انفجار أسطوانة غاز

وأسفر الحريق عن مصرع شاب يدعى «محمد.ص.ع»، 25 سنة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.