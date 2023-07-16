«بحوث سخا» توجه نصائح للمزارعين بسبب ارتفاع الحرارة: يجب ري القطن ليلا

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أنه يستوجب على جميع مزارعي القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول في محافظات مصر، بضرورة ري القطن ليلا، وعدم اللجوء لري القطن في مثل هذه الأجواء التي تشهد حسبما صدر عن هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع، وألا يكون الري خلال فترات النهار نهائياً.

توقيت ري محصول القطن في المناخ الحار

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول يتأثر بالأجواء الحارة، لافتاً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية فدان القطن، وذلك لما تقوم به خصائص التربة أثناء فترات النهار بتخزين أشعة الشمس، والذي تعود بالضرر أثناء ري المحصول نهاراً، مشيراً إلى أن الري يكون بعد العشاء، أو منتصف الليل، أو قبل شروق الفجر حتى تكون التربة خالية من أي تخزين لأشعة الشمس.

أصناف وإنتاجية فدان القطن المصري

وأضاف أن أصناف القطن المنزرع هذا العام 2023، من تقاوي جيزة 96، وجيزة 95، و جيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، مضيفاً أن إنتاجية الفدان من القطن طويل التيلة وفائق الطول تصل ما بين 14 حتى 16 قنطار قطن طويل التيلة.