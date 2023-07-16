خبير مروري يقدم نصائح مهمة لقائدي السيارات خلال الموجة الحارة

قال اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير المروري، إنه يجب على قائد السيارة قبل التحرك بها في درجات الحرارة المرتفعة، فحص ماء الريداتير داخل السيارة، والتأكد من منسوب المياه، وأيضا فحص زيت المحرك بالنسبة لزيت الباكن (زيت الفرامل) للتأكد من أن منسوبه مناسب، وأنه صالح للاستعمال حتى يمكن إيقاف السيارة في المواقف المفاجئة، مؤكدا ضرورة أن يكون لدى قائدي السيارة «جركن زيت» احتياطي، و«جركن ماء» احتياطي، لمواجهة أي موقف طارئ.

التأكد من تواجد مستلزمات السيارة

وأوضح الخبير المروري، في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على قائد السيارة التأكد من تواجد مستلزمات السيارة قبل التحرك بها، سواء داخل المحافظة أو على الطرق السريعة، وهي المثلث العاكس الضوئي، ويجب أن تكون بطاريته صالحة للاستعمال حتى يمكن استخدامه في حالة إيقاف السيارة لأي ظرف طارئ، كما يجب أن تكون بالسيارة حقيبة الإسعافات، وأن تكون المواد الطبية بها سارية الصلاحية، وذلك لاستخدامها في حالة تعرض السائق لأي أزمة صحية مفاجئة، أو إصابة أحد الأشخاص في حادث مروري.

طفاية الحريق يجب أن تكون صالحة للاستعمال

وأوضح أن طفاية الحريق، يجب أن تكون صالحة للاستعمال ومدة صلاحيتها 5 سنوات من تاريخ الإنتاج، وأن تكون في متناول قائد السيارة، لسرعة استخدامها في حالة حدوث أي ظرف طارئ يحدث للسيارة مثل ماس كهربائي أو أي ظرف يؤدي لاشتعال النيران داخل السيارة، نتيجة الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة.