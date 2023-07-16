وزيرة البيئة: كلمة الرئيس السيسي بقمة النيباد تضمنت العديد من الرسائل

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي، حملت العديد من الرسائل، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس شملت أيضا العديد من المحاور وأهمها ملف قضية التغير المناخي وتأثيره على القارة السمراء.

فؤاد: القارة الإفريقية أكثر تضررا من التغير المناخي

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي أكد أن قارة أفريقيا هي القارة الأكثر تضررا من التغير المناخي ولم تنل التمويل الكافي، خاصة في ظل معاناتها من شدة الحرارة والفيضانات وحرائق الغابات وهو ما يؤثر على عمليات التنمية.

وتابعت أن مصر فعلت المبادرة الأفريقية للتكيف والطاقة الجديدة والمتجددة في مدينة شرم الشيخ، منوهة بأن الرئيس السيسي أكد أن الجهد المبذول بشأن قضية المناخ أقل بكثير من المطلوب للحد من آثار السلبية، إذ فعلت صندوق الخسائر والأضرار وهو نجاح تاريخي حققته في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي.

وشددت الوزيرة، على أن مصر مستمرة في مسارها بشأن قضية المناخ، وقضية المساهمات الوطنية لتقليل الانبعاثات في قطاع البترول والنقل، مشددة على أن مصر ملتزمة باتفاقها في القضية لتكون المثال الذي يحتذى به.

وزيرة البيئة: الدولة تعمل على زيادة استخدمات النقل الكهربائي

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر قامت بتحديث خطة المساهمات المحددة لزيادة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن هناك 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات مقبلة مع شركاء دوليين في القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة المصرية نجحت في زيادة الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الانبعاثات، مضيفة أن مصر لديها مشروعات متعددة في الهيدروجين الأخضر.

ونوهت وزيرة البيئة، بأن الدولة تعمل على زيادة استخدمات النقل الكهربائي وتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي ضمن مشروعات المساهمات الوطنية، مشيرة إلى وجود محطة الجبل الأصفر التي تهدف لمعالجة المياه لإعادة استخدامها في الزراعة.