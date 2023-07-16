مشيرة خطاب: المصريون يتمتعون بقدر كبير من الحقوق في عهد السيسي

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها متحيزة للرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب دوره في دعم حقوق الإنسان وحقوق المرأة المصرية، خاصة وأن المرأة نجحت في إنقاذ مصر من الدولة الفاشية، ولم تخش من أعمال العنف الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وكان لها فضل كبير في تحقيق الاستقرار في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

مشيرة خطاب: مصر في سنة أولى ديمقراطية

وتابعت «خطاب»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن مصر دولة ما زالت في بداية تطبيق حقوق الإنسان ولا يزال المشوار أمام مصر طويلاً، مشيرًا إلى أن الشعب المصري برهن على قدرته على التغيير بشكل سريع جدًا، وهذا واضح من التزام المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بأزمة كورونا.

وأضافت: «إحنا لسه في سنة أولى حقوق إنسان، في نجاحات كبيرة تحققت بمصر، إذ يتمتع المصريين بقدر أكبر من الحقوق عن السابق»، مشيرة إلى أن المسؤولية الرئيسية في تطبيق حقوق الإنسان تقع على كاهل الحكومة.

مشيرة خطاب: مصر دولة مهمة للمنطقة بأكملها

ولفتت إلى أن مصر دولة كبيرة ومهمة ليس فقط للمصريين، ولكن للمنطقة وللعالم أجمع، مشيرة إلى أن مصر لن تسير على الطريق الصحيح إلا إذا حدث إيمان بأهمية حقوق الإنسان، فالدول التي تحترم حقوق الإنسان تحقق الرفاهية للمواطن.

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان لن تطبق بين يوم وليلة، ولكنها عملية متراكمة، ومن المهم أن يكون المنحنى متزايد في تطبيق هذا المجال، لأن هذا يؤدي إلى شعور عام بالارتياح، مشيرة إلى أن حقوق الإنسان مرتبطة بالديمقراطية، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند إطلاقه الحوار الوطني.