تامر حسني يروج لحفله المقبل بمهرجان العلمين: مستنيكم يوم 21 يوليو

روج الفنان تامر حسني، لحفله المرتقب، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الأولى، ويقام يوم الجمعة المُقبل، 21 يوليو الجاري.

ونشر تامر حسني، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جزءًا من تفاعل جمهور حفلته الأخيرة، مع أغنية «مش هتغير عشان حد»، حيث علق قائلًا: «بدايات مبشرة لأغنية مش هاتغير عشان حد.. من حفلة Q north.. مستنيكوا في حفلة افتتاح مهرجان العلمين يوم 21 إن شاء الله في الأرينا».

أسعار تذاكر حفل تامر حسني

وكانت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في العلمين، قد كشفت عن أسعار التذاكر، حيث تتضمن عدة فئات، إذ تباع التذكرة العادية بسعر 400 جنيه، وتذكرة المجموعة 800 جنيه، وتذكرة الطاولات الخاصة بكبار الشخصيات، وعددها 6 فقط، تقدر بـ21 ألف جنيه، أما سعر تذكرة طاولة كبار الشخصيات التي تضم 10 شخصيات فبلغ 75 ألف جنيه.

ويعد مهرجان العلمين أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، ويقام في الفترة من 13 يوليو، حتى 26 أغسطس المقبل، في حدث فني هو الأضخم خلال العام الجاري.