تفاصيل وفاة 5 من أسرة واحدة في تصادم على صحراوي الإسكندرية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادثا مأساويا، أسفر عن مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة، نتيجة حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، وجرى نقلهم إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 62

تعود تفاصيل الحادث، إلى ورود إشارة لغرفة عمليات المرور من شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفين بالكيلو 62 بطريق الإسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نقل، مما تسبب في مصرع أسرة مكونة من أب وأم وأبنائهما الثلاثة، وتم نقل الجثث إلى مستشفى اليوم الواحد، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارتين

وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته، والوقوف على ملابساته، والأسباب التي نتج عنها، وأمرت بانتداب خبراء المعمل الجنائي، وتشكيل لجنة هندسية لفحص السيارتين.