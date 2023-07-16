مصرع شخص في حادث تصادم على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت الجثة إلى أقرب مستشفى.

ضحية حادث سير مطروح

واستقبلت مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الأحد، ضحية حادث طريق الإسكندرية مطروح، ويدعى أحمد مصطفى محمد، 43 سنة، من الجيزة، جثة هامدة، وجرى توقيع الكشف الطبي على الجثة من خلال مفتش الصحة، وإيداعها ثلاجة الموتى بالمستشفى.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية ومباحث الإدارة العامة للمرور، إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.