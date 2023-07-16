وفاة سائق وإصابة اثنين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقى سائق مصرعه وأصيب 2 آخران في حادث تصادم سيارة بأخرى أجرة كانت تقل الضحايا، على طريق الفيوم دائرة قسم أكتوبر، تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط متوفى و2 مصابين بطريق الفيوم بدائرة القسم.

وفاة شخص وإصابة 2 آخرين

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، المقدم فريد معاذ، رئيس المباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة أجرة قيادة سائق، 35 عاما، متوفى، وبصحبته محاسب، 60 عاما، مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطالب، 20 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتوقفها بجانب الطريق فوجئ باصطدام سيارة نقل من الخلف بهما، تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.