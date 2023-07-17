كريم عفيفي لـ«الوطن»: أسعى للتنوع في اختيار أدواري

شدد الفنان كريم عفيفي، على مدى اهتمامه باختيار أدواره الفنية بعناية شديدة، فضلًا عن التنوع والتنقل بين الشخصيات، وعدم الثبات على وتيرة فنية واحدة، لافتًا إلى أنه بعدما جسد شخصية مدرس في مسلسل «دايما عامر»، سيُؤدي دور طالب فاشل في فيلم «أصل الحكاية».

وقال كريم عفيفي لـ«الوطن»، إنّ التنوع في الأدوار، أمر مهم للفنان، ويُسهم في انتشاره جماهيريًا، كما يضمن ثقة الجمهور، لافتًا إلى أنه يحاول طوال الوقت، تقديم تجارب فنية جديدة طوال الوقت من خلال تجسيد شخصيات جديدة، «بحاول أكون مختلف، وأقدم حاجات مختلفة، وتقديم أدوار ليست شبه بعضها إطلاقًا».

شخصية طالب فاشل في أصل الحكاية

وأوضح أنه يُجسد في فيلم أصل الحكاية، شخصية طالب فاشل يُدعى «فريد» يتعرض للرسوب في السنة الأخيرة له بالجامعة، وغير قادر على النجاح تمامًا، كما أنه لديه مشاكل مع أسرته ويُحاول مواجهتها خلال الأحداث، حتى ينجح في تجاوزها في النهاية ويُعالج الأمر،

وحول إمكانية تطوير إفيه مُعين داخل الفيلم، قال إنّ: «هذا الأمر يكون محسوبًا لأقصى درجة، ويكون الأمر بالاتفاق مع المخرج، أنّ نضيف جملة مُعينة أو إفيه، لكن بعيدًا عن الارتجال تمامًا، ولا بد من موافقة محمد أمين أولًا».

وتابع أنّ «الموضوع الذي يكتبه محمد أمين، ليس قائمًا على الإفيه، بينما يكون مبنيًا على الموقف نفسه، إذ أنّ الكوميديا بالعمل مبنية على ذلك الأمر، مثل أعماله السابقة، سواء (فيلم ثقافي، وليلة سقوط بغداد، وفبراير الأسود)، مُعربًا عن آماله بأن تنال التجربة إعجاب الجمهور فور طرحه في السينمات.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.