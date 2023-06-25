كريم عفيفي: طرح فيلم «مطرح مطروح» 19 يوليو المقبل

كشف الفنان كريم عفيفي، عن موعد طرح فيلمه الجديد «مطرح مطروح» في دور العرض، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيلات، لافتا إلى أن العمل يشارك في موسم أفلام صيف 2023.

وقال كريم عفيفي، لـ«الوطن»، إن الشركة المنتجة حددت 19 يوليو المقبل ليكون موعدا مبدئيا لطرح الفيلم في السينمات، متابعا: «الفيلم ده أنا بحبه جدا ومن أقرب الأعمال لقلبي يعني اللي أنا عملتها حتى الآن.. أنا بحبه يعني فإن شاء الله ربنا يكرم ويطلع فيلم كويس».

أبطال وأحداث فيلم مطرح مطروح

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مطرح مطروح في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يدخل في شجار مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، إذ يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في عديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.