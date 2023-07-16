مشاجرة بين 8 أشخاص بسبب الخلاف على «كسر كوباية» في الدقهلية

تسبب قيام شخص بكسر كوب زجاجي دون قصد منه داخل كافتيريا بقرية سلكا التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية في وقوع مشاجرة بين 8 أشخاص استخدم فيها العصي والمولوتوف، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتورطين في الواقعة وإحالتهم للنيابة العامة.

بلاغ بنشوب مشاجرة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية سلكا دائرة المركز.

ضبط طرفي المشاجرة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلاً من طرف أول «سامح ف. ع.» 47 عامًا، صاحب كافتيريا، و« نجاح إ. أ»، 47 عامًا، صاحب مصنع ملابس، وشقيقه «هشام،» 50 عامًا، تجار موبيليا ويقيمون بذات القرية، «أحمد .م. ف». 18 عامًا، عامل كافتيريا، ومقيم بندر آجا.

وطرف ثاني كلا من:«صباح م. ا.» 50 عامًا، نجار مسلح مصابا بجرح قطعي بالرأس، ونجليه كلا من :« احمد،» 20 عامًا، ترزي ، و «حسين،» ترزى ، و«عبد الرحمن .ا..ا »25 عامًا، عامل ويقيمون بذات القرية.

أسباب نشوب المشاجرة

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وعصا خشبية بحوزة الأول، وقيام أحد المتورطين في الواقعة إلقاء مادة بترولية – بنزين، على طاولة بلياردو داخل الكافتيريا خاصة بالمتهم الأول وإشعال النيران بها، وذلك حال معاتبة الأول للخامس لقيامه بكسر كوب من الزجاج دون قصد منه أثناء جلوسه على الكافتيريا.

بإجراء المعاينة تبين احتراق جزء من طاولة البلياردو بطول متر واحد تقريبا.

جرى ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم، في محضر الشرطة، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة المنصورة، و العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات