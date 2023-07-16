الأرصاد تحذر من القبة الحرارية.. الموجه الحارة مستمرة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ظاهرة القبة الحرارة التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنها امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذي الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية.

ارتفاع درجات الحرارة بسبب القبة الحرارية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة زيادة فترات سطوع الشمس.

وتقع عدة دول عربية تحت تأثير القبة الحرارية، منها مصر وبلاد الشام والسعودية والعراق والكويت، وتتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الطبيعية حيث تقترب من 50 درجة مئوية في جنوب العراق والكويت.

استمرار سيطرة المرتفع الجوي

وبجانب القبة الحرارية، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، لافتة إلى أنه يتسبب في الإحساس بالإرهاق وعدم الراحة وخاصة في عملية التنفس، ويصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

موعد انتهاء الموجه الحارة

وفيما يتعلق بموعد انتهاء الموجة الحارة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أنها من المتوقع أن تستمر حتى نهاية الأسبوع، لتستغرق بذلك أكثر من 8 أيام حيث بدأت من يوم الخميس الماضي.

درجات الحرارة

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية في الظل، بينما الدرجة المحسوسة 40 درجة مئوية، بينما تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة بها 45 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.