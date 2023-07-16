حزب البيئة العالمي: القبة الحرارية قد تتمدد وستحرم بعض الدول من الأمطار

قال دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن القبة الحرارية توسعت جدا بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض، ومن المتوقع أن تتمدد أكثر فأكثر، وستنتشر وتتوسع، وهذا خطر كبير على الكرة الأرضية، وقد تؤدي إلى عدم سقوط الأمطار ببعض الدول، وقلتها أو ندرتها في دول أخرى.

نحتاج إلى حلول فورية للتصدي لتغيرات المناخ

وأضاف «كامل»، في مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»: «يجب إيجاد حلول فورية وخطة عمل من أجل المواجهة، أملك الاستراتيجية العالمية الموحدة لحماية البيئة وأعرف أدق التفاصيل عن هذه الموضوعات».

وتابع رئيس حزب البيئة العالمي: «العالم قد يشهد حروبا مائية وحروبا تتعلق بتغير المناخ، وسنرى هجرة شعوب بأكملها من مناطق تصحر إلى مناطق أخرى بسبب ندرة المياه، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة بالشكل الذي يؤثر على الزراعة بشكل خطير».

حزب البيئة العالمي يفتقد إلى التمويل

وأكد: «جهودنا في حزب البيئة العالمي تفتقد إلى التمويل، فكل الأعمال الكبيرة تحتاج إلى تمويل، نحن نمول أنفسنا، ونملك أكثر من 10 آلاف حلقة تلفزيونية عن البيئة العالمية بكل أرجاء الكوكب، مثلا بعض الكائنات الحية في المحيطات هاجرت من أماكن لأخرى، وذهبت إلى أماكن لم تكن موجودة بها، وذلك من أجل البحث عن أماكن مناسبة، كما أن سمك القرش دخل البحر المتوسط هربا من الكوارث وتغير الأنماط البيئة في المحيطات والأماكن الأخرى».