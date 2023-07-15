نصائح قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة في ظل القبة الحرارية

الكثير من المواطنين أصحاب السيارات الذي يخوضون السفر بالسيارة مسافات طويلة، عليهم بعض النصائح والإرشادات اللازمة قبل مغادرة المكان، لسلامتهم والحفاظ على السيارة من العطل الفني التي ينتج عنه تعطيل رحلته أو تعرضه لحادث سير، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية، التوقيت المناسب للسفر بالسيارة، وخاصة على الطرق الصحراوية في ظل القبة الحرارية.

التوقيت المناسب للسفر بالسيارة وخاصة على الطرق الصحراوية في ظل القبة الحرارية

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إنه نظرا لمرور البلاد لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة بمعدل أعلى من الطبيعي في ذلك التوقيت، ما يزيد من أعطال السيارات وزيادة نسبة الحوادث المرورية، ولذلك يفضل في حالات السفر لمسافات طويلة وخاصة على الطرق الصحراوية التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة يفضل السفر في الصباح الباكر، مع شروق الشمس وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا وكذلك ليلا من الثامنة مساءً وحتى 12 منتصف الليل قبل الشبورة المائية.

نصائح وإرشادات قائدي السيارات

ونصح الخبير المروري في حديثه لـ«الوطن»، قائدي السيارات من التأكد من الصلاحية الفنية للسيارة وسوائلها صالحة للاستعمال وتعمل بحالة جيدة، كما يجب التأكد من صلاحية الكاتشوك وضغط الهواء مناسبة لسخونة الأسفلت، وخفض السرعة لتقليل احتكاك الكاتشوك بالأسفلت، الالتزام بالحارة المرورية ويجب أن تكون مستلزمات السيارة متواجدة بالسيارة.