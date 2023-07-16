حالة الطقس ودرجات الحرارة.. استمرار الموجه الحارة وتحذير من الرطوبة والشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ لا تزال درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع على كافة الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وفي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة، شهدت الساعات المبكرة من صباح اليوم انتشار شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تحذير من الشمس والرطوبة

ونصحت هيئة الأرصاد، المواطنين؛ بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 38 - 26

- العاصمة الإدارية 38 - 25

- أكتوبر 38 - 25

- بنها 37 - 26

- دمنهور 37 - 26

- وادي النطرون 37 - 25

- كفر الشيخ 36 - 25

- المنصورة 36 - 25

- الزقازيق 38 - 27

- شبين الكوم 37 - 26

- طنطا 36 - 25

- دمياط 35 - 25

- بورسعيد 35 - 25

- الإسماعيلية 38 - 25

- السويس 37- 24

- العريش 36 - 25

- رفح 35 - 26

- رأس سدر 38- 27

- نخل 38 - 22

- كاترين 35 - 18

- الطور 35 - 26

- طابا 37 - 25

- شرم الشيخ 40 - 30

- الإسكندرية 33 - 25

- العلمين الجديدة 32 - 24

- مطروح 32 - 22

- السلوم 34 - 21

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 38 - 27

- الغردقة 39 - 29

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 38 - 29

- شلاتين 38 - 27

- حلايب 35 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 36 - 27

- الفيوم 40 - 24

- بني سويف 40 - 25

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 40 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 27

- الأقصر 44 - 28

- أسوان 43 - 29

- الوادي الجديد 43 - 24

- أبوسمبل 42 - 25