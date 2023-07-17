9 شواطئ تجذب المصطافين في مرسى مطروح.. مياه فيروزية وألعاب مائية

مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية، واستمرار استقبال مرسى مطروح مدينة السحر والجمال، أعداد غفيرة من المصطافين، خاصة بعد انتهاء جميع الامتحانات، وكان آخرها الثانوية العامة، لتزدحم الشواطئ، بالزائرين القادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر، ومن السياح الأجانب.

9 شواطئ تجذب المصطافين في مرسي مطروح

يحرص الزائرين في مصيف مطروح على الذهاب إلى العديد من الشواطئ، التي تجذب الكثيرين للاستمتاع بالبلاج والسباحة، بحسب مدير إحدى شركات الرحلات السياحية بمطروح، مشيرا إلى أن هناك 9 شواطئ تجذب المصطافين، وهي: روميل، عجيبة، أم الرخم، الأبيض، الغرام، وهناك 5 شواطئ جديدة على الكورنيش، وهي من أجمل شواطئ مرسى مطروح، حيث تتمتع بألولنها الفيروزية الرائعة، التي تخطف القلوب وتسحر العيون.

خدمات وألعاب جاذبة

تتميز شواطئ مطروح، بالعديد من الخدمات والألعاب المائية، التي تلفت أنظار الأسر والشباب، الاستمتاع بها على مختلف الشواطئ شرق مرسى مطروح وغربها ووسط المدينة، ومنها وجود دورات مياه وكافيتريات وأماكن مخصصه لأداء الصلاة وباركينج للسيارات، ولفيف من الألعاب المائية، مثل الباراشوت والبنانة والبدالات وجيتسكي، بجانب بعض الشواطئ التي يوجد بها أكوا للأطفال، والكبار، وهي من العناصر الرئيسية التي تجذب إليها أعدادا كبيرة عن غيرها من الشواطئ الأخرى، بجانب أسعار بسيطة في تأجير الشماسي والكراسي، تبدأ من 80 جنيها شمسيه وأربعة كراسي للأسرة.

خدمات جديدة في مصيف مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الخدمات الجديدة في مرسي مطروح هذا العام، أبرزها تطوير طريق مرسى مطروح حتى الضبعة، وتوسعته ليتناسب مع تزايد الأعداد الكبيرة للمصيف، بجانب خدمات حيوية كرفع مستوى الخدمات الطبية في جميع المستشفيات، وزيادة أعداد سيارات الإسعاف من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة مرسى مطروح، وزيادة ضخ مياه الشرب، والمواد الغذائية، وحصة الدقيق بالمخابز، بما يتناسب مع نحو 7 ملايين مصطاف وزائر، تستقبلهم مطروح خلال موسم الصيف.