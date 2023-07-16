‎طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية

يبحث الأفراد في المملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي، عن الطريقة الخاصة بالاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في المملكة، والذي يتم عبر الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية، ولكن هناك بعض الشروط التي سنحاول تناولها في هذا التقرير الرئيسي.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

ويجب على الشخص أولا التسجيل عبر الدخول على منصة أبشر الإلكترونية بالضغط من هنا وبعضها اختيار خانة أبشر للأفراد ثم تسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الظاهر وبعدها يتم الضغط على خيار خدماتي ثم اختيار الاستعلامات الإلكترونية، وبعدها يتم الدخول على زر الجوازات وبعدها يتم الدخول على خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة وينتقل الشخص حينها إلى الصفحة المخصصة في إدخال البيانات المطلوبة من أجل الانتهاء من خدمة الاستعلام بنجاح والحصول على التفاصيل المطلوب.

طريقة استعلام عن صلاحية الإقامة

ويمكن أيضا الاستعلام عن انتهاء الإقامة عبر الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية ثم الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل واختيار الشخص خانة بوابة الأفراد، ثم الضغط على زر مستخدم جديد، وكتابة رقم الإقامة واختيار التقويم الميلادي والهجري وكتابة تاريخ الميلاد بحسب التقويم الذي اختارته ثم يتم إدخال رمز التحقق الظاهر وبعدها اضغط على أيقونة التالي للانتقال إلى صفحة المعلومات التي يوجد بها المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمقيم، خاصة تاريخ انتهاء اقامة المقيم بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري.