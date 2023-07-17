وظائف قيادية في محافظتي القاهرة والإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، وظائف قيادية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، جميعها متاحة للتقديم حتى 15 أغسطس المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الوظائف التي تتمثل في مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية في محافظة الإسكندرية، ومدير عام منطقة إسكان بالمستوى الوظيفي، بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام بمحافظة القاهرة.

وظيفة الإسكندرية

الوظيفة المتاحة على قمة وظائف الادارة العامة للشئون الادارية بالديوان العام للمحافظة، ويختص شاغل الوظيفة بالتخطيط والتوجيه والإشراف والمتابعة لكل أعمال الشئون الإدارية، ويكون شاغل الوظيفة تحت التوجية العام من سكرتير عام المحافظة.

الأوراق المطلوبة

1- استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف الموجودة طرف الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية، مع توافر الشروط الواردة في القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

2- بيان حالة وظيفية موضحا به التأهيل العلمي والجزاءات طوال مدة الخدمة.

3- تقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان بتقدير ممتاز.

4- بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم والخبرة النوعية والعملية.

5- صورة طبق الأصل من الشهادات والدورات التدريبية الحاصل عليها، وكذا ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات والندوات وخطابات الشكر والتقدير وأي بيانات أخرى.

6- بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم خلال حياته الوظيفية.

7- 4 صور شخصية 4 x 6 للمتقدم.

8- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

9- تقديم أصل الملف + 7 نسخ منه، مرفقا به جميع البيانات الموضحة بعالية، على أن يكون الأصل معتمد ومختوم بختم حي، والباقي صور منها لكل ملف على حده، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، أو التي ترد بالبريد قبل أو بعد تاريخ الإعلان، وهو حتى يوم 15 أغسطس المقبل.

وظيفة مدير عام منطقة إسكان في القاهرة

تبرز أولى الوظائف في مدير عام منطقة إسكان بالمستوى الوظيفي مدير عام بمحافظة القاهرة، التي تقع في رئاسة منطقة الإسكان بالحي، ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجه العام من الرئاسة العليا، ويشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيمية التابعة له، ويشترك في رسم السياسة العامة لمشروعات الإسكان، ومتابعة التطورات العلمية في المجالات الهندسية، واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث التي تصدر عن التقسيمات المختلفة.

الشروط والأوراق المطلوبة

- بكالوريوس هندسة (مدني ـ عمارة ـ تخطيط عمراني)

- أصل + 2 نسخة لكل من بيان الحالة الوظيفية + الإنجازات + مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D. C، القدرات العلميـة والعملية له

- المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، عدد (6) صور شخصية.

وظيفة سكرتير حي بالقاهرة

تقع وظيفة سكرتير حي بالمستوي الوظيفي مدير عام سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام، في رئاسة ديوان عام الحي وتختص بالاشتراك فـي رسم السياسة العامة لأجهزة الحي، والإشراف على الأجهزة المالية والإداريـة، ويعمل شاغل الوظيفة للتوجيه العام من الرئاسـات العليا ومراجعة مشـروع الموازنة بالحي قبل عرضها على رئيـس الحي.

الشروط الأوراق المطلوبة

- مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل

- أصـل+2 نسخة لكل من بيـان، الحالة الوظيفية + الانجازات + مقترحات التطوير للوظيفـة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D. C، القدرات العلميـة والعملية له.

- المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- عدد (6) صور شخصية.