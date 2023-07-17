«شارع مصر».. وجهة سياحية جديدة وباب رزق لشباب الأقصر

يعد شارع مصر، الواقع على طريق الجولي فيل جنوب الأقصر، وجهة سياحية مميزة للأسر والخروجات الشبابية، بعد أن أصبح متنفسا جديدا لأهل المحافظة، وباب رزق لشبابها، إذ يضم الشارع 15 عربة للمأكولات والمشروبات المتنوعة، يعمل فيها مئات الشباب.

يقول محمود عرفه، أحد أهالي الأقصر، إنه اعتاد الخروج هو وزوجته للسهر في شارع مصر وتناول المأكولات والمشروبات المميزة، والاستمتاع بالهواء الطلق، إذ يقع الشارع بالقرب من نهر النيل، لافتا إلى أن الشارع أصبح من الوجهات المميزة التي يفضلها أهل المحافظة، التي اكتظت بالسكان والزحام.

كورنيش النيل وساحة أبوالحجاج

أشار علاء إبراهيم، أحد أهالي الاقصر، إلى أنه مل الذهاب إلى كورنيش النيل وساحة أبو الحجاج، التي اكتظت بالسكان والزحام، وعندما افتتح مجلس المدينة مشروع شارع مصر، سارع هو وزوجته وأطفاله لقضاء عطلته، وتناول المأكولات والمشروبات والعصائر.

مميزات وتسهيلات غير مسبوقة

أما بالنسبة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة، أكد عبدالحميد صلاح، صاحب عربة مشويات، أن شارع مصر، ساهم في توفير فرص عمل للشباب بمميزات وتسهيلات وإيجارات غير مسبوقة، من المحافظة لدعم الشباب، إذ بدأ الشارع بعربة واحدة، ثم ارتفع إلى 15 عربة في وقت قياسي، لم يتخطى الـ8 أشهر، وزاد إقبال الأهالي على الشارع والسهر فيه.

توفير فرص عمل

أوضح محمد بكار، صاحب عربة زلابية في الشارع، أن الشارع أصبح قبلة الأهالي الراغبين في الاستمتاع بالهواء الطلق، وتناول المأكولات والمشروبات السريعة، واستغل موهبته في صناعة الزلابية وصمم «بايك صغير»، ومع الوقت افتتح عربة حلويات ومشروبات، وساهم في توفير فرص عمل لنحو 5 أشخاص.

وأكد اللواء الدكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أن مشروع شارع مصر، سيتيح آلاف فرص العمل المباشرة، لكنها بشكل غير مباشر، توفر عددا أكبر من فرص العمل خلال دورة العمل اليومية لهذه المشروعات، مثل عمال نقل الخامات ومستلزمات العربات الطعام اليومية، وهذا يدعم توجه الدولة لمحاربة البطالة.

توجه الدولة لدعم وجودها بشكل قانوني

وتابع: «مشروعات عربات الطعام، تعد توجها جديدا في الأقصر، لذا يعتبر توجه الدولة لدعم وجودها بشكل قانوني، خطوة مهمة لدعم الشباب، ومن أجل الاستفادة منها ماديا أيضا، عن طريق الضرائب والرسوم المطلوبة من أجل إطلاق المشروع».

الأوراق المطلوبة لترخيص عربة طعام بالأقصر

أكد رئيس المدينة، أن للحصول على رخصة عربة طعام متنقلة، يجب على المتقدم تجهيز الأوراق الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية وتكون حديثة.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد باستيفاء العربة لجميع الشروط الصحية، مع شهادة صحية لجميع العاملين بالعربة.

وأردف رئيس المدينة، أن مدة الترخيص، ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، مؤكدا إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقا لاشتراطات الهيئة، مع الالتزام بكل القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.