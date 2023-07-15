600 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدبلوم التربوي بجامعة الأقصر

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير امتحانات الدبلوم التربوي بكليتي: الآثار، الحاسبات والمعلومات، اليوم.

تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير وانتظام العمل بلجان الامتحانات، موجهًا بتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

شهد الجولة، الدكتور محمود النوبي آدم عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد عبد النعيم، عميد كلية الآثار، ووكلاء الكليتين، ورؤساء الأقسام.

600 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات اليوم

ويشار إلى أنه يؤدي امتحانات الدبلوم العام بجامعة الأقصر، حوالي 600 طالب وطالبة بكليتي الآثار، والحاسبات والمعلومات، فيما يؤدي حوالي 285 طالبا وطالبة، امتحانات الدبلوم المهني بكلية الفنون الجميلة، وتستمر أعمال امتحانات الدبلومات، حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

وتنطلق امتحانات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، غدًا، إذ بدأت اليوم، أعمال التسجيل على الموقع الإلكتروني وتنتهي أعمال التسجيل 27 يوليو الجاري.