رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل تخريج الدفعة 23 بكلية الفنون الجميلة

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل تخريج الدفعة 23 لعام 2022-2023، بحضور الدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود علام، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء أمور الطلاب.

رائدة في تخريج أجيال من المبدعين

أعرب الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بحضور حفل التخرج، مهنئًا الطلاب الخريجين بالتخرج، وختام المرحلة التعليمية وبداية الحياة العملية لهم، موجهًا بضرورة استمرار تواصلهم مع الجامعة؛ في أولى خطواتهم في حياتهم العملية الجديدة، للاستفادة من خبرات أساتذتهم، ومواصلة تنمية مهارات الإبداع ونشر قيم الفن والجمال؛ لينعكس فنهم على مجتمعاتهم، لافتًا إلى أن كلية الفنون الجميلة رائدة في تخريج أجيال من المبدعين، أثروا الفن بعملهم، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية للفنون.

نشر الذوق الفني في المجتمع

وهنأ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، الطلاب بتخرجهم داعيًا إياهم مواصلة نشر الذوق الفني في المجتمع، ومشاركة الدولة ثمرة جهودهم على مدار السنوات الماضية، فضلًا عن تطبيق ما درسوه من الفن، ومشاركتهم في أعمال إبداعية مفيدة للوطن.

تحقيق الدعم المعنوي للطلاب

وأشار حمدي محمد حسين إلى حرص الجامعة على إقامة هذه الاحتفالات، في إطار تحقيق الدعم المعنوي للطلاب؛ وتكليل جهودهم بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق النجاح على مدار سنوات الدراسة بالكلية.